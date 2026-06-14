Bus se incendia en pleno trayecto tras explosión de una llanta (video)

El bus fue consumido por el fuego tras haber continuado la marcha con una llanta pinchada.
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En el km 58 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Escuintla, un bus prendió en llamas esta mañana del domingo 14 de junio.
El transporte habría sufrido una explosión de una llanta trasera; pero, pese al hecho continuo su marcha, con pasajeros a bordo.
Esto causó que el bus se incendiara en plena vía pública, en medio del tránsito de otros transportes.
Los pasajeros lograron salir momentos previos a que iniciará el fuego.
Las llamas fueron de gran magnitud que causaron que la estructura del bus se consumiera por completo.
El fuego se prolongó hasta que por fin se logró apagar por parte de los Bomberos Voluntarios.
La circulación vial se vio afecta tras el hecho; el carril hacia el norte se vio obstaculizada.