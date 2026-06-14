Bus se incendia en pleno trayecto tras explosión de una llanta (video)

ACTUALIZACIÓN: finaliza hecho de tránsito en el km 58 de la ruta al Pacífico [CA-9 Sur], en jurisdicción de Escuintla. El vehículo de transporte extraurbano involucrado en hecho de transito fue retirado del lugar, quedando libre el paso en ambos sentidos.



¡Precaución! pic.twitter.com/PulZ8cB7IM