CC ratifica cese de persecución penal contra exdiputado Oscar Armando Escribá

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La CC confirmó una resolución del Juzgado Noveno Penal que declaró el cierre del proceso penal a favor del exdiputado Oscar Armando Escribá.

Tras resolver una sin lugar los recursos de apelación planteados por el Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC), confirmó la resolución que dejó libre de cargos en el caso Construcción y Corrupción al exdiputado Oscar Armando Escribá.

Esto como consecuencia de que dejó en firme la sentencia del Juzgado Noveno Penal que no encontró suficientes elementos en su contra para continuar el proceso por los delitos de concusión y fraude.

El exdiputado Oscar Armado Escribá había sido procesado por los delitos de concusión y fraude en el caso Construcción y Corrupción. (Foto: Archivo/Soy502)

Es de señalar que, tras varios años de espera, la máxima Corte constitucional resolvió este miércoles 22 de julio.

Sobre el proceso

El caso contra Escribá inició con la acusación del MP en la que se le señaló de haber contratado dos empresas de forma anómala cuando fungió como director de Conservación Vial (Covial), a su favor.

Durante el proceso, la defensa solicitó que caso fuera conocido por el Juzgado Noveno Penal y no por el Juzgado de Mayor Riesgo D, esto con el argumento que la primera judicatura en mención tenía control de la carpeta judicial.

Esto hizo que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo del exfiscal Rafael Curruchiche apelara dicha decisión, pero el recurso planteado fue presentado de forma extemporánea.

Este extremo fue advertido por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, quien también ordenó que el caso se trasladar al Juzgado Noveno Penal, judicatura que favoreció al exdiputado con el cierre del proceso.