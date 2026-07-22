Autoridades analizan los tatuajes de "Tinny Queens" para determinar vínculos

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Alias "Tinny Queens", asesinado el pasado viernes en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, lucía tatuajes en el cuerpo.

Las investigaciones por el ataque armado ocurrido el pasado viernes 17 de julio, en el cual fallecieron dos personas y uno más resulto herido no sólo continúan, sino que confirman la vinculación de este con el crimen organizado.

Al menos, así lo dio a conocer un analista de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC), quien afirmó que los tatuajes marcados en el cuerpo de Cristian Alexander López Pérez, alias "Tinny Queens", lo relacionan directamente con actividades al margen de la ley, específicamente con el crimen organizado.

Con ello, afirmó tener la ficha de alias "Tinny Queens" y basado en la interpretación de cada tatuaje, aseveró que se confirma que vinculación con pandillas extranjeras, específicamente de los Ángeles California, Estados Unidos.

Según Dipanda los tatuajes de alias "Tinny Queens" lo vinculan con pandillas extrajeras, específicamente de Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: captura de pantalla/Soy502)

Reiteró que, según las figuras como una calavera, un payaso, la forma de un fusil Ak47, se relacionan al crimen organizado, pero difícilmente se puede mencionar qué significado tiene cada tatuaje, porque en Guatemala no existe una ley que diga, de manera científica, a que pandilla pertenece.

Con esto, señaló que tampoco se puede determinar a qué pandilla pertenece, si al Barrio 18 o a la Mara Salvatrucha.

La Dipanda asegura que, según los tatuajes de alias "Tinny Queens" no se puede relacionara con pandillas en Guatemala, como el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha. (Foto: captura de pantalla/Soy502)

Agregó que como Dipanda aunque tratan temas relacionados con pandillas, no llegan a la escena del crimen, aunque indicó que ya revisaron los tatuajes, pero ninguno señala que podría ser gente de Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo" , o de Jorge Yair de León Hernández, alias "El diabólico", finalizó.