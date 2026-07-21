La CC admitió una acción de amparo para frenar juicios políticos de ministros

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Una acción de amparo presentada contra el Congreso de la República para evitar que los juicios políticos contra ministros de Estado se programen de forma simultánea fu aceptada para su trámite por la CC.

La Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó para trámite una acción de amparo presentada contra el Congreso de la República, planteada con el fin de evitar que las interpelaciones a ministros de Estado se programen de forma simultánea.

La acción fue presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), por lo que fijó 48 horas para que el Legislativo presente un informe circunstanciado.

Actualmente, el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, es interpelado por el pleno del Congreso de la República. (Foto: Archivo/Soy502)

Es de señalar que el pasado lunes 20 de julio, en la conferencia semanal "La Ronda", el presidente de la República anunció que solicitaría a la CC su intervención para que el juicio político se lleve a cabo de "manera coordinada, organizada y sucesiva para que no se conviertan en una trampa para paralizar el gobierno".

Agregó que no es posible que dichas solicitudes se hayan presentadas por una misma bancada y por un mismo diputado, por lo que hizo un llamado a que estas no constituyan una interferencia en el funcionamiento y gestión del Organismo Ejecutivo.

Solicitud de interpelación

Las declaraciones del mandatario se dieron luego de que el pasado 9 de julio diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunciarán la interpelación de los 14 ministros del Ejecutivo.

La petición de juicio político contra los ministros de Estado fue presentada por la subjefa de bancada UNE, Teresita de León.