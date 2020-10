César Montes: "Si yo hubiera estado ahí, ninguno sale vivo"

El exguerrillero capturado, Julio Cesar Macías Mayorga, alias "César Montes", aseguró que él no estaba presente el día que fueron asesinados tres militares en la aldea Semuy II, en el Estor, Izabal.

Ese 3 de septiembre de 2019, según Montes, él se encontraba en Zacapa.

"El Ministerio Público (MP) puede señalar lo que quiera, dar misa si quiere, yo ni estaba ahí", dijo Macías Montes al ingresar a la Torre de Tribunales.

El MP señala al exguerrillero de ordenar el asesinato de tres de los nueve miembros del convoy militar, pero él sostiene que fueron los campesinos quienes asesinaron a los militares.

"El @MPguatemala puede señalar lo que quiera, dar misa si quiere, yo ni estaba ahí", dice Julio Cesar Macías Mayorga, alias "César Montes", al ingresar a la Torre de Tribunales. Él es señalado de ordenar el asesinato de tres militares en El Estor, Izabal en 2019. @soy_502 pic.twitter.com/BarftAXLP4 — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) October 10, 2020

"Con mi experiencia militar, si yo hubiera estado ahí, ninguno de los nueve sale vivo. Yo no fui, si no no estuvieran vivos los nueve", dijo Montes.

"Si hubiera sido yo no se hubieran ido vivos los nueve, los nueve me los hubiera llevado en saco, esos fueron los campesinos", aseguró "César Montes". @soy_502 pic.twitter.com/QvDtYuVvxw — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) October 10, 2020

"El comandante Montes", como también es conocido Macías Mayorga, aseguró que dirige once batallones en Guatemala, incluido uno en El Estor. Según él, estos batallones se dedican a "la producción y la paz".

"Montes" aseguró que él no es responsable de que los campesinos tengan armas de fuego. "Las armas calibre 22 se consiguen en cualquier lugar", puntualizó.

"Los militares fueron muertos porque dispararon contra los campesinos", añadió.

Macías Mayorga fue capturado este sábado en Chiapas y las autoridades mexicanas lo expulsaron a Malacatán, San Marcos, porque ingresó a ese país de forma ilícita.

"César Montes" permanecerá en una carceleta de la Torre de Tribunales en espera de rendir su primera declaración. Él es señalado de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilegal de gente armada.