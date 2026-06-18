Chivu renueva como entrenador del Inter de Milán hasta 2028

El Inter de Milán anunció este jueves la renovación hasta 2028 del contrato de su entrenador Cristian Chivu, que en su primera temporada al frente del equipo llevó al club nerazzurro al doblete nacional Serie A-Copa de Italia.
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Según el diario deportivo La Gazzetta dello Sport, el nuevo contrato supone para el rumano Chivu un aumento salarial, pasando de dos a tres millones de euros. Chivu, de 45 años, tenía hasta ahora contrato hasta junio de 2027.
Sucedió en junio de 2025 a Simone Inzaghi, que abandonó la entidad para dirigir al Al Hilal saudita, justo después de haber perdido con el Inter la final de la Champions ante el Paris Saint-Germain por 5-0.
El nombramiento de Chivu había suscitado inicialmente un cierto escepticismo ya que solo tenía como técnico principal en la Serie A una experiencia de trece partidos en el banquillo del Parma.
"Ha aportado una energía nueva", estimó recientemente el capitán y goleador del Inter, el argentino Lautaro Martínez.
En la última temporada, el Inter ganó la liga italiana por 21ª vez en su historia. Lo hizo con autoridad, con 11 puntos de ventaja sobre el Nápoli. Chivu fue premiado además como mejor entrenador de la Serie A 2025-2026.