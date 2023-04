"Claramente": Así corearon guatemaltecos la canción de Bizarrap con Shakira

Guatemaltecos cantaron como un himno la sesión número 53 de Bizarrap que creó junto con Shakira. El momento quedó captado en un video.

A través de TikTok, una usuaria difundió un video que muestra la euforia con la que guatemaltecos que asistieron al concierto de la Gira Refrescante de Pepsi 2023 corearon sin parar la exitosa sesión 53 de Bizarrap en colaboración con Shakira.

Como evidencia la grabación, el público guatemalteco mostró que son muy fanáticos del artista de 24 años.

Sin embargo, lo más llamativo fue que cantaron con mucha fuerza y a todo pulmón el estribillo que interpreta la colombiana, donde hace referencia a la infidelidad por parte de su expareja, Gerard Piqué.

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú (...) Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Claramente no es como suena", se escucha corear a los guatemaltecos.

Mira aquí el video:

@r14.f #girarefrescante2023 #girarefrescantepepsi #pepsiguate #guatemala #guate #eventosguatemala #conciertosguate #bizarrap #bizarrap #viral #parati #fypシ゚viral #foryoupage #guatemala #concierto #puertosanjose #puertosanjoseescuintla ♬ sonido original - 14

El mensaje que envío Bizarrap a los guatemaltecos

El productor argentino, Bizarrap, utilizó sus redes sociales para agradecer a los guatemaltecos que asistieron a su concierto en el Puerto San José, Escuintla.

Con una peculiar publicación, en la cual deja ver una grabación del lleno total y de sus fanáticos disfrutando el show, el artista se pronunció.

"Gracias Guatemala por el aguante. Todo perfecto", escribió Bizarrap, mensaje que acompañó con un emoji de la bandera de Guatemala.

Tal y como se ve en el video, el público gritó y saltó emocionadamente tras conocer a uno de los artistas más influyentes del momento.