Adolescentes fallecen ahogados en un río cerca de su casa

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Los adolescentes fueron sacados del agua y acercados a los bomberos para que les brindaran atención pero ya habían perdido la vida.

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Tres jóvenes fallecieron ahogados este sábado, en el río La Paz, en Aldea Las Pilas, Comapa Jutiapa, mientras se encontraban bañándose.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Cortez, Carlos, de 18 años y Ricardo, de 13, así como Santiago Ramírez, de 17, todos originarios de la aldea Guatabito, del mismo municipio.

"Familiares trasladaban a los jóvenes en un vehículo particular, por lo que fueron encontrados por los socorristas a la altura de la aldea Tempisque, en Jalpatagua; sin embargo, al ser evaluados, se confirmó que ya no contaban con signos vitales", informó Edwin Xeper, portavoz de esa institución.

Los socorristas también brindaron atención a familiares que presentaban crisis nerviosa en el lugar. El fallecimiento de los jóvenes suman siete ahogados, durante esta Semana Santa.

Familiares intentaron salvarle la vida a los adolescentes trasladándolos en un vehículo particular. (Foto: ASONBOMD)

13 Fallecidos durante Semana Santa

En el marco del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (SINAPRESE) entre el 26 de marzo y hoy 4 de abril, se reportan 13 personas fallecidas a nivel nacional, de las cuales siete fueron ahogados y seis perdieron la vida en accidentes viales.

Mientras que el año pasado, del 11 al 20 de abril, correspondientes a la pasada Semana Santa, se reportaron 16 ahogados y cuatro muertes por politraumatismo en accidentes de transito.

Las autoridades reiteran el llamado a la prevención, especialmente en áreas recreativas, para evitar que más familias enfrenten pérdidas irreparables.