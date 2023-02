"Podría matar a mi ex": la escalofriante indirecta de Shakira a Piqué (video)

La colombiana hizo una extraña publicación sobre "su ex" que causó polémica entre internautas.

En los últimos meses, Shakira se ha mostrado muy activa en sus redes sociales compartiendo fotografías y videos de experiencias especiales de su diario vivir.

Hace algunos días, la cantante escandalizó a sus seguidores tras compartir una sensual coreografía a partir de su exitoso tema con Bizarrap.

Pero este martes, la intérprete de "Te felicito" sorprendió con una extraña publicación en la que aparece trapeando su alfombra con una peculiar canción de fondo.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Al ritmo de "Kill Bill" de la cantante estadounidense SZA, Shakira se dejó ver con un semblante serio limpiando una parte de su hogar.

"Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que solo", dice el verso que eligió la barranquillera para su clip.

Los comentarios de internautas no se hicieron esperar, pues muchos aseguran que se trata de una indirecta "muy directa" a Gerard Piqué, con motivo del primer día de San Valentín que ambos celebran como expareja.