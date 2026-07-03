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Así estará el clima este viernes 3 de julio en el territorio guatemalteco

  • Por Geber Osorio
02 de julio de 2026, 18:29
Un ambiente cálido predominará en la mayor parte del país. (Foto ilustrativa: iStock)

Un ambiente cálido predominará en la mayor parte del país. (Foto ilustrativa: iStock)

El ambiente será cálido, pero no se descartan lluvias aisladas en algunas regiones del país.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer las condiciones climáticas para este primer viernes del mes.

Al amanecer habrán pocas nubes y durante el resto de la mañana se tendrá alta radiación solar y elevadas temperaturas, por lo que se recomienda no exponerse por tiempos prolongados a los rayos solares.

En horas de la tarde no se descartan lluvias aisladas sobre bocacosta, suroccidente y caribe, esto debido al posible acercamiento de la onda del este número 15.

En el resto del territorio guatemalteco, predominará la nubosidad dispersa o pocas nubes con ambiente cálido.

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