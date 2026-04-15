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Tres personas resultaron heridas tras la colisión de tres vehículos en zona 12

  • Por Reychel Méndez
15 de abril de 2026, 06:42
El accidente sucedió durante las primeras horas de la mañana. (Foto: Bomberos Municipales)

El accidente sucedió durante las primeras horas de la mañana. (Foto: Bomberos Municipales)

Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial.

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Un accidente automovilista se registró en la avenida Petapa y 14 Calle de la Zona 12 capitalina durante las primeras horas de la mañana.

Conductores que circulaban por el área reportaron la emergencia a los Bomberos Municipales.

Al llegar brindaron atención a tres personas quiénes resultaron lesionadas por este accidente, trasladando a dos de ellas a diferentes centros asistenciales, este accidente involucró la colisión de dos vehículos particulares y un bus de transporte urbano.

Al lugar se presentó la PNC y se mantiene tráfico lento. (Foto: CMB)
Al lugar se presentó la PNC y se mantiene tráfico lento. (Foto: CMB)

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