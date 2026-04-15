Tres personas resultaron heridas tras la colisión de tres vehículos en zona 12

Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial.
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Un accidente automovilista se registró en la avenida Petapa y 14 Calle de la Zona 12 capitalina durante las primeras horas de la mañana.
Conductores que circulaban por el área reportaron la emergencia a los Bomberos Municipales.
Al llegar brindaron atención a tres personas quiénes resultaron lesionadas por este accidente, trasladando a dos de ellas a diferentes centros asistenciales, este accidente involucró la colisión de dos vehículos particulares y un bus de transporte urbano.