E10: Agricultura al servicio de la movilidad en las ciudades

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El etanol, uno de los componentes principales de la gasolina E10, es un producto que proviene del campo y cambiará la forma en que los guatemaltecos se mueven.

La gasolina E10 es algo más que un biocombustible: es el inicio de una nueva era en la movilidad guatemalteca, pues será el puente que una el presente con el futuro.

Este tipo de combustible mezcla gasolina con etanol, que se produce principalmente mediante la fermentación de azúcares contenidos en materias primas vegetales, siendo el maíz, la caña de azúcar y la remolacha azucarera los cultivos más comunes. También se puede extraer de el trigo, la papa, la cebada y el maicillo.

Es por eso que la gasolina E10 genera trabajo. Desde los agricultores que siembran estos productos hasta quienes trabajan en las plantas y los transportistas que llevan el combustible a las gasolineras. Es una cadena que mueve la economía, del campo a la ciudad.

En ese sentido, cada vez que un conductor utiliza gasolina E10 en su carro o moto, no solo está usando un combustible más amigable con el ambiente, sino que también está contribuyendo al desarrollo económico del país.

El E10 es un biocombustible cuya mezcla con la gasolina entrará en vigencia el próximo 30 de junio. (Foto: Shutterstock)

Del campo a la gasolinera

Todo empieza con el maíz, la caña de azúcar, la remolacha o incluso con otras materias primas como la papa. Después de la cosecha, se llevan a plantas donde pasa por varios procesos: primero se muelen, luego se fermentan (para convertir el azúcar en alcohol) y después se destilan.

Ese alcohol (etanol) se mezcla con gasolina siguiendo estándares de calidad, y así es como llega finalmente a las estaciones de servicio.

La caña de azúcar es la planta que origina el etanol, componente principal del E10, el cual se produce a nivel local. (Foto: Shutterstock)

Impacto del E10 en la movilidad

El primer cambio se va a notar rápido: menos contaminación. La gasolina E10 ayuda a que los vehículos emitan menos humo dañino, como el monóxido de carbono, algo clave sobre todo en ciudades con mucho tráfico como la Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Escuintla o Quetzaltenango.

El segundo beneficio está en el motor. No importa si manejás carro o moto, el E10 permite una mejor combustión. Eso quiere decir que el motor trabaja de forma más eficiente y puede rendir mejor. Además, tiene un octanaje más alto, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más óptima.