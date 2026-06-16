Liga Nacional convoca asamblea para definir el torneo Apertura 2026

La Liga Nacional de Guatemala ha convocado a todos los clubes que participarán en la temporada 2026-2027 para celebrar la Asamblea General Ordinaria, una reunión clave en la que se definirán los principales aspectos de organización para el Apertura 2026.
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La cita está programada para el viernes 19 de junio a las 3:00 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, ubicada en la zona 15. A la reunión deberán asistir los representantes de los equipos que conformarán la máxima categoría del futbol guatemalteco, incluyendo a los recién ascendidos Suchitepéquez y Deportivo San Pedro.
Entre los puntos más importantes a tratar se encuentra la aprobación de las fechas oficiales del campeonato, la calendarización de la fase de clasificación y las instancias finales. Además, la planificación deberá tomar en cuenta la participación internacional de Antigua GFC, Municipal, Deportivo Mixco y Xelajú MC, clubes que representarán al país en la Copa Centroamericana de Concacaf.
¿Cambia el formato?
Uno de los temas que más expectativa ha generado en las últimas semanas es la posible modificación del formato de competencia. Diversas versiones apuntan a que podría regresar el sistema de seis equipos clasificados a la fase final, donde los dos primeros lugares de la tabla avanzarían directamente a las semifinales.
Sin embargo, cualquier modificación al formato deberá ser discutida y aprobada por los clubes durante la asamblea antes de convertirse en una realidad para la próxima campaña.