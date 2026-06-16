Liga Nacional convoca asamblea para definir el torneo Apertura 2026

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La Liga Nacional de Guatemala ha convocado a todos los clubes que participarán en la temporada 2026-2027 para celebrar la Asamblea General Ordinaria, una reunión clave en la que se definirán los principales aspectos de organización para el Apertura 2026.

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La cita está programada para el viernes 19 de junio a las 3:00 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, ubicada en la zona 15. A la reunión deberán asistir los representantes de los equipos que conformarán la máxima categoría del futbol guatemalteco, incluyendo a los recién ascendidos Suchitepéquez y Deportivo San Pedro.

Entre los puntos más importantes a tratar se encuentra la aprobación de las fechas oficiales del campeonato, la calendarización de la fase de clasificación y las instancias finales. Además, la planificación deberá tomar en cuenta la participación internacional de Antigua GFC, Municipal, Deportivo Mixco y Xelajú MC, clubes que representarán al país en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los equipos se reunirán en la Fedefut para definir la nueva temporada. (Foto: Bernie Morales)

¿Cambia el formato?

Uno de los temas que más expectativa ha generado en las últimas semanas es la posible modificación del formato de competencia. Diversas versiones apuntan a que podría regresar el sistema de seis equipos clasificados a la fase final, donde los dos primeros lugares de la tabla avanzarían directamente a las semifinales.

Sin embargo, cualquier modificación al formato deberá ser discutida y aprobada por los clubes durante la asamblea antes de convertirse en una realidad para la próxima campaña.