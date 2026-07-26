CONAP exige liberación de guarda recursos en Laguna Lachuá

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A través de un comunicado el CONAP condena la retención ilegal de un guarda recursos y exige su liberación.

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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), condena la retención ilegal de un guarda recursos del CONAP ocurrida durante un operativo de monitoreo y patrullaje en el Parque Nacional Laguna Lachúa, Alta Verapaz.

El hecho sucedió el pasado 24 de julio, cuando en coordinación con elementos de la Sexta Brigada de Infantería del Ejército de Guatemala y de la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) de la Policía Nacional Civil (PNC), efectuaban un patrullaje rutinario dentro del Parque Nacional Laguna Lachúa.

El grupo localizó a un grupo de personas que ocupa ilegalmente áreas protegidas y fue allí donde comenzó el conflicto.

Según el CONAP, uno de los invasores realizó un disparo contra las fuerzas de seguridad, por lo que al pretender su captura, el grupo reaccionó y retuvo de forma ilegal al guarda recursos.

Ante esta situación, a través de un comunicado, el CONAP exige la liberación inmediata del guarda recursos retenido.