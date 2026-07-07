Conap responde por supuesta pantera que merodea en Chiquimula

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Las imágenes sobre el supuesto avistamiento en Chiquimula también fueron compartidas en Ipala, aunque no se encontraron registros o evidencias del paso del felino por esos lugares.

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Durante los últimos días, en redes sociales han circulado imágenes en las que alertan a la población debido a avistamientos de una pantera en Concepción las Minas, Chiquimula.

Soy502 consultó con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) para conocer los protocolos que se habían puesto en marcha ante la aparición del felino en zonas cercanas a comunidades.

Ante las consultas realizadas, indicaron que el personal del consejo en la región Suroriente, se mantiene en alerta y realizando monitoreos, Sin embargo, hasta el momento no hay rastros que confirmen la veracidad de las imágenes que circulan.

Cabe resaltar que las fotografías compartidas en redes sociales, también fueron compartidas en Ipala, donde algunas personas de la comunidad confirmaron haber visto al felino, sin embargo no hay evidencia.

Mientras, el Conap continúa monitoreando a través de los guardarrecursos y se han realizado comisiones junto con la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) pese a no encontrar evidencias.

Además, en modo de prevención, la Municipalidad de Concepción Las Minas, compartió un comunicado donde realizó algunas recomendaciones a la población.

Llamado a evitar generar y difundir imágenes con información falsa de animales silvestres

El Conap hizo un llamado a no difundir imágenes con información falsa de animales silvestres, ya que ocasiona pánico injustificado y falsas alertas en las que las autoridades desvían recursos.

Especialmente cuando se despliega personal en buscar evidencias y no se localizan rastros, tal cual se realizó el pasado fin de semana en Ipala, dónde tampoco hubo confirmación de personas del lugar que confirmaran un avistamiento.

Agentes de Diprona también participan en los monitoreos por supuestos avistamientos. (Foto: MinGob)

Recomendaciones ante un avistamiento

Ante un posible avistamiento, el Conap recomienda: