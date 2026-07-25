VIDEO: conducía con licencia falsa, insultó a los PMT y terminó multado en zona 10

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Al ser notificado sobre el documento falso, el conductor perdió el control.

Un incidente de tránsito se registró la tarde del viernes en la 14 calle y 1a. avenida de la zona 10.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) le hicieron el auto al conductor de un vehículo tipo camioneta.

Al realizar la inspección, la PMT detectó que la licencia de conducir que portaba era falsa. Al ser notificado, el conductor perdió el control y explotó contra los agentes.

De inmediato fue sancionado con una multa de Q1 mil, mientras que el documento quedó consignado.

Mira aquí el momento:

Licencia de conducir falsa detectada en la 14 calle y 1.ª avenida, zona 10.



Durante una verificación, un conductor fue sorprendido portando una licencia de conducir falsa. Al ser notificado, reaccionó de forma alterada e insultó a la autoridad, por lo que fue sancionado conforme… pic.twitter.com/w85HtbqUwa — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) July 24, 2026

Los incidentes de agresión contra autoridades de tránsito son recurrentes en la ciudad.

Autoridades han reportado casos donde la falta de documentos vigentes detona reacciones violentas, las cuales pueden ser sancionadas con multas adicionales por irrespeto a los agentes municipales.