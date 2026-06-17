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¡Lo enfrenta! Conductor estuvo a punto de ser arrollado por un autobús (video)

  • Por Jessica González
17 de junio de 2026, 14:41
El motorista decidió enfrentar al piloto del bus. (Foto: captura de video)

El motorista decidió enfrentar al piloto del bus. (Foto: captura de video)

El conductor iba grabando su trayecto cuando ocurrió el incidente.

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El conductor de una motocicleta grabó el momento en que estuvo a punto de ser arrollado por un autobús en la aldea Tunaja, municipio de Zacualpa, Quiché.

Según las imágenes captadas por la cámara que llevaba el motorista, el bus iba rebasando a otro y al ir contra la vía estuvo a punto de arrollarlo.

La víctima logra hacerse a la orillarse a tiempo; sin embargo, segundos después decide retornar y enfrentar al piloto del bus.

Luego de intercambiar algunas palabras sigue su camino, no sin antes evidenciar a la unidad de transporte. 

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