¡Lo enfrenta! Conductor estuvo a punto de ser arrollado por un autobús (video)

El conductor iba grabando su trayecto cuando ocurrió el incidente.
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El conductor de una motocicleta grabó el momento en que estuvo a punto de ser arrollado por un autobús en la aldea Tunaja, municipio de Zacualpa, Quiché.
Según las imágenes captadas por la cámara que llevaba el motorista, el bus iba rebasando a otro y al ir contra la vía estuvo a punto de arrollarlo.
La víctima logra hacerse a la orillarse a tiempo; sin embargo, segundos después decide retornar y enfrentar al piloto del bus.
Luego de intercambiar algunas palabras sigue su camino, no sin antes evidenciar a la unidad de transporte.
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