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VIDEO: conductor arrolla a una mujer mientras cruza la calle

  • Por Jessica González
17 de junio de 2026, 09:55
La mujer cruzaba la calle cuando fue arrollada. (Foto: captura de video)

La mujer cruzaba la calle cuando fue arrollada. (Foto: captura de video)

La imágenes muestran que la víctima se cruza la calle sin notar que un carro venía muy cerca.

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Una mujer fue atropellada mientras intentaba cruzar la calle en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. 

La cámara de seguridad ubicada en el sector, captó el momento del impacto. 

De acuerdo a las imágenes, la mujer cruza la calle sin notar que un carro se acercaba; sin embargo, según el video, el conductor no intenta frenar y pasa arrollándola para luego darse a la fuga.

Mira aquí el video: 

Vecinos del lugar se acercaron para auxiliarla mientras llegaban los socorristas.

La víctima fue identificada como Ana Pérez. Hasta ahora se desconoce el estado de salud de la afectada.

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