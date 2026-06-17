VIDEO: conductor arrolla a una mujer mientras cruza la calle

La imágenes muestran que la víctima se cruza la calle sin notar que un carro venía muy cerca.
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Una mujer fue atropellada mientras intentaba cruzar la calle en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
La cámara de seguridad ubicada en el sector, captó el momento del impacto.
De acuerdo a las imágenes, la mujer cruza la calle sin notar que un carro se acercaba; sin embargo, según el video, el conductor no intenta frenar y pasa arrollándola para luego darse a la fuga.
Mira aquí el video:
Vecinos del lugar se acercaron para auxiliarla mientras llegaban los socorristas.
La víctima fue identificada como Ana Pérez. Hasta ahora se desconoce el estado de salud de la afectada.