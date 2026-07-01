VIDEO: conductor muere tras impactar con un auto que iba contra la vía

Uno de los autos involucrados venía rebasando, ocasionando el mortal accidente.
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Un trágico accidente quedó grabado en el sector Chiroy, caserío Chuacruz, Sololá.
El conductor de una motocicleta impactó contra un auto, el cual, según muestran las imágenes, venía contra la vía, intentando rebasar a otro automóvil.
Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron al herido hacia el Hospital Nacional de Sololá, donde horas más tarde falleció.
El otro conductor involucrado huyó del lugar.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del hecho.
Mira aquí el video:
El Código Penal tipifica estas muertes como homicidio culposo.
Abandonar la escena del accidente sin prestar auxilio es un agravante que incrementa las penas de cárcel y conlleva la cancelación de la licencia de conducir, complicando la situación jurídica del responsable.