Mujer queda inconsciente tras ser asaltada y agredida en plena calle (video)

La mujer fue pateada y golpeada con fuerza hasta quedar tendida sobre la calle.
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Un violento asalto quedó grabado por una de las cámaras de seguridad ubicada en la zona 1 de Huehuetenango.
El hecho ocurrió el pasado 28 de junio, pero hasta ahora ha salido a luz el video.
Según muestran las imágenes, la víctima fue lastimada por varias personas, quienes la despojaron de sus pertenencias.
La agresión física fue tan fuerte que la mujer quedó inconsciente. Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para poderla auxiliarla y brindarle los primeros auxilios.
Mira aquí el video:
Huehuetenango ha registrado un incremento en los índices de criminalidad.
Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), las denuncias por delitos han ido en aumento, siendo la zona 1 un punto crítico para asaltos violentos debido a la alta actividad comercial en el área.