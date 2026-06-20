Conductor pierde el control y sufre accidente en ruta Interamericana

El conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra los árboles ubicados en el arriate vial.
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Esta mañana del 20 de junio, una camioneta tipo agrícola terminó empotrada en el Km. 22 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco.
Este hecho ocurrió luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, causando que se saliera de la ruta y colisionará sobre el separador vial.
Tras el hecho, el tránsito se ha coordinado por Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), quienes regularizan la movilidad vial.
El transporte quedó destrozado por el impacto pero no se reportan heridos.
Las causas del hecho continúan en investigación mientras el vehículo es retirado del lugar.