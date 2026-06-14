Conductor de taxi por aplicación relata intento de secuestro tras aceptar un viaje

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Los supuestos pasajeros le arrebataron sus pertenencias y lo obligaron a cambiar de ruta.

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Un conductor de taxi por aplicación relató los momentos que vivió luego de aceptar un viaje solicitado mientras se encontraba en ruta por el sector de La Bethania, zona 7.

Según su testimonio, al llegar a las cercanías del puente que conduce hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), los pasajeros lo amenazaron y le exigieron que entregara sus pertenencias. En ese momento, también le arrebataron el teléfono celular que llevaba colocado en el tablero del vehículo.

El conductor indicó que los supuestos pasajeros le ordenaron desviarse para regresar hacia la calzada Aguilar Batres, lo que le hizo pensar que sería víctima de un secuestro.

Las autoridades identificaron a los supuestos pasajeros como terroristas de la Mara Salvatrucha. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Sin embargo, al observar una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC) cerca de una gasolinera del sector, decidió acelerar y dirigirse directamente hacia los agentes mientras presionaba la bocina varias veces para llamar su atención.

Al percatarse de la situación, los agentes reaccionaron; ante la presencia de las autoridades, los pasajeros abandonaron el automóvil mientras aún estaba en movimiento para intentar escapar.

El conductor señaló que los agentes iniciaron una persecución y lograron dar alcance a las cinco personas involucradas, dos mujeres y tres hombres.

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Así narró el conductor de InDriver lo que ocurrió y cómo reaccionó PNC Comisaría 14 para capturar a cinco terroristas que lo llevaban secuestrado en zona 12. pic.twitter.com/7eATSJJ8Dq — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 14, 2026

Capturados

La PNC informó que los detenidos son:

Jefferson "N", de 18 años

Cristian "N", de 29 años quien registra un antecedente por extorsión en 2016

Víctor "N", de 26 años, con un antecedente por faltas contra el orden público en 2020

Rosa "N", de 23 años

Madián "N", de 31 años

Las autoridades identificaron a los capturados como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha.

Terroristas de la Mara Salvatrucha fingieron ser pasajeros para secuestrar a conductor. (Foto: PNC)

Los agentes localizaron dos armas de fuego con el registro borrado. Además, les incautaron municiones de diferentes calibres y bolsas con marihuana.