Cámara capta momento en que conductora cae sobre el asfalto tras colisión (video)

Los motorista involucrados no portaban casco y se salvaron de sufrir golpes de consideración.
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Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad en la aldea Lo de Carranza, en San Juan Sacatepéquez.
En las imágenes se observa el momento en que varias motocicletas transitan en el sector, pero una de ellas que era conducida por una mujer, colisionó en la parte trasera de otra.
Debido al impacto, la conductora, quien no portaba casco, cayó sobre el asfalto y quedó cerca de ser arrollada por los otros motoristas.
Posteriormente se levantó aparentemente sin haber sufrido golpes de consideración, mientras el otro motorista afectado logró sostenerse en la banqueta sin que se reportaran heridos.