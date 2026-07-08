Turista extranjero muere al intentar subir el volcán Pacaya

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El turista extranjero fue identificado y habría fallecido por causa natural.

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Un turista extranjero falleció cuando intentaba subir el volcán Pacaya este martes 7 de julio.

Bomberos Voluntarios fueron alertados y tras arribar al lugar, confirmaron que un hombre fue localizado sin signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Esta persona fue identificada como: Andrés Gold, de nacionalidad costarricense, quien se encontraba en el Centro de Visitantes San Francisco de Sales del Parque Nacional Volcán Pacaya en compañía de otros turistas.

Bomberos Voluntarios de San Vicente Pacaya atendieron una emergencia en el Volcán Pacaya.

En el lugar se encontró una persona fallecida, de nacionalidad costarricense. La causa preliminar sería un paro cardiorrespiratorio.#75AñosCVB pic.twitter.com/1gedUo5zNF — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 8, 2026

De acuerdo con la evaluación preliminar, el deceso pudo haber sido consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, la causa oficial será determinada por las autoridades correspondientes.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron la escena, mientras se realizan las diligencias de ley.