Confirman muerte de la famosa actriz Yorgelis Delgado tras terremotos de Venezuela

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Yorgelis se encontraba dentro del inmueble junto a su madre, su hija Miranda y el padre de la menor, cuando ocurrió la tragedia.

EN CONTEXTO: Actriz de famosa telenovela desaparece por terremoto en Venezuela

Desde el doble terremoto en Venezuela el pasado 24 junio, la actriz y presentadora Yorgelis Delgado, había sido reportada como desaparecida junto a su madre, Gladys Escalona de Delgado. Sin embargo, este 4 de julio se confirmó su fallecimiento.

Según la información compartida por la familia, Yorgelis se encontraba dentro del inmueble junto a su madre, su hija Miranda y el padre de la menor, cuando colapsó la estructura.

Miranda habría sido rescatada con vida, mientras que Delgado y su madre permanecían bajo los escombros del edificio Coral Beach, ubicado en la urbanización Los Corales, en La Guaira, el estado más afectado por los sismos.

"Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocieron", se lee en el mensaje.

La actriz y su madre habrían estado desaparecidas tras los terremotos del pasado 24 de junio. (Vía: Instagram)

Cabe recordar que la actriz fue una de las figuras más queridas de la televisión infantil venezolana durante las décadas de 1990 y 2000.

Yorgelis Delgado alcanzó gran popularidad por su participación en "El Club de los Tigritos", transmitido por Venevisión, donde destacó como actriz, bailarina y animadora junto a Roxana Chacón, Estefanía López y Tyanny Santos.

También participó en otros programas como "Rugemanía" y "Atómico", e hizo parte de producciones de ficción y proyectos especiales de Venevisión antes de retirarse del medio artístico en 2009 para dedicarse a su vida personal.

Miles de estructuras quedaron destruidas tras los mortíferos terremotos de Venezuela. (Foto: AFP)

*Con información de El Heraldo