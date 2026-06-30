Actriz de famosa telenovela Salserín desaparece por terremoto en Venezuela

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Yorgelis Delgado, actriz que se hizo famosa en Latinoamérica en los 90 y 2000 por la serie "Entre tú y yo", junto al actor y cantante Salserín, está desaparecida tras los derrumbes de edificios provocados por los terremotos ocurridos en Venezuela.

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La actriz venezolana también recordada por su participación en el programa infantil "El club de los tigritos" vivía en el edificio "Coral Beach", en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos ocurridos el 24 de junio de 2026, que han dejado desolación y escombros.

Foto: Yorgelis Delgado.

Miranda Mijares, hija de la artista, también fue reportada como desaparecidafue, sin embargo fue localizada con vida, yorgelis aún no ha sido encontrada.

Foto: Oficial.

¿Quién es Yorgelis Delgado?

Yorgelis del Carmen Delgado Escalona es una actriz venezolana, nacida en La Guaira el 15 de diciembre de 1982. Fue popular gracias a su participación en "El Club de los Tigritos", programa transmitido por Venevisión, junto a Roxana Chacón, Estefanía López y Tyanny Santos.

Foto: Yorgelis Delgado.

También estuvo en un show llamado "Rugemanía" y protagonizó las series juveniles "Entre tú y yo!" y "De Sol a Sol", producciones derivadas de "El Club de los Tigritos" donde compartió con los integrantes de Salserín, incluyendo a Servando y Florentino, protagonistas de la historia.

Yorgelis Delgado. (Foto: Medios Venezuela)

Afectados por el Terremoto en Venezuela

Los terremotos del 24 de junio han evidenciado las debilitadas estructuras en las viviendas, más de 900 personas fallecidas y al menos 3.360 heridas, siendo La Guaira una de las más afectadas.