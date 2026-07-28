Avanzan reformas al Código Penal y el control telemático en el Congreso

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La Comisión de Justicia del Congreso avanzó en dictámenes para reformar el Código Procesal Penal y financiar el control telemático en el sistema penitenciario.

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La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso avanzó este martes 28 de julio en el análisis de tres proyectos de dictamen relacionados con el fortalecimiento del Sistema Penitenciario (SP), Reformas al Código Procesal Penal y cambios a la Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense.

Diputados de la comisión conocieron un proyecto de dictamen que busca fortalecer el SP mediante modificaciones a la Ley de Control Telemático.

La propuesta contempla incorporar dos artículos, entre ellos uno que permitiría al Estado asumir el costo del dispositivo de control electrónico para aquellas personas beneficiadas con una medida sustitutiva que no cuenten con los recursos para pagarlo.

Los diputados analizaron modificar la Ley de Control Telemático para permitir que el Estado financie los brazaletes electrónicos a personas sin recursos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Según explicó el presidente de la comisión, el diputado Álvaro Arzú, la propuesta surge a partir de observaciones formuladas por anteriores autoridades del SP, quienes señalaron que resulta menos costoso para el Estado financiar el monitoreo electrónico que mantener a una persona en prisión preventiva.

No obstante, indicó que aún existe una duda sobre uno de los artículos y el dictamen continuará analizándose en la próxima reunión.

Reformas al Código Procesal Penal

Arzú también se pronunció sobre la iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para reformar el Código Procesal Penal cuyo objetivo es fortalecer la doctrina legal emitida por la CSJ y brindar mayor certeza jurídica a los procesos penales.

Además, indicó que esta iniciativa ya cuenta con el consenso necesario dentro de la comisión y se espera que el dictamen pueda ser aprobado en la siguiente sesión.