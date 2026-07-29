Veteranos militares recibirán pagos pendientes tras reforma aprobada en el Congreso

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El Congreso aprobó con 107 votos el Decreto 17-2026 para garantizar la continuidad y completar los pagos pendientes a veteranos militares del programa integral.

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Con 107 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó la reforma al Decreto 51-2022 Ley Temporal de Desarrollo Integral con el Decreto 17-2026.

La reforma modifica el artículo 7 de la ley para que el Ministerio de Desarrollo Social continúe con los desembolsos pendientes hasta completar las 36 asignaciones mensuales de Q1 mil para los beneficiarios que aún no han recibido la totalidad del apoyo económico, siempre que acrediten su participación activa en el programa.

Una enmienda transitoria permitirá a beneficiarios con pagos pendientes de 2023 y 2024 subsanar el requisito ambiental con una jornada de capacitación. (Foto: Wilder López/Soy502)

También establece que quienes hayan tenido inasistencias, no más de 6 meses, podrán continuar en el programa bajo las condiciones previstas en la reforma.

Durante la discusión en el Pleno también fue aprobada una enmienda por adición de un artículo que establece que por única vez, los beneficiarios de los padrones 2023 y 2024 que mantienen pagos pendientes por no haber acreditado la corresponsabilidad ambiental, podrán cumplir ese requisito mediante una jornada extraordinaria de capacitación impartida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Con 107 votos a favor, el Pleno aprobó las reformas al Decreto 51-2022 y lo remitió al Ejecutivo para su promulgación. (Imagen: captura de pantalla)

Tras la aprobación, el diputado Elmer Palencia, señaló que la medida responde al compromiso adquirido en el Decreto 51-2022 y afirmó que, con la aprobación de la reforma, se garantizará el pago de las 36 asignaciones contempladas para los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.