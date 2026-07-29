Pleno del Congreso conocerá nueva propuesta de subsidio a combustibles

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El Congreso conocerá este miércoles una propuesta de nuevo subsidio a los combustibles.

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El Congreso de la República tiene previsto para este miércoles 29 de julio a partir de las 10:00 horas conocer en el Pleno la iniciativa que busca crear un nuevo subsidio temporal para los consumidores de combustibles, como respuesta al incremento en los precios del diésel y la gasolina registrado en las últimas semanas.

Aunque la bancada oficialista impulsa que el proyecto avance y sea aprobado en el menor tiempo posible, distintas bancadas de oposición consideran que la iniciativa debe ser analizada antes de recibir el respaldo del Pleno. Incluso, algunos diputados han planteado que se exploren mecanismos distintos a un subsidio para aliviar el costo de los combustibles.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) asegura estar preparado para acelerar la implementación del beneficio una vez sea respaldado por el Pleno. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El jefe de bloque del partido Unionista, el diputado Álvaro Arzú, esta nueva propuesta será leída en la sesión plenaria para definir si se conoce de urgencia nacional o si se envía a una comisión para su análisis.

Además, señaló que cualquier medida que apruebe el Congreso debería contemplar una respuesta inmediata para reducir el impacto del aumento en los combustibles, pero también incluir acciones de mediano y largo plazo que permitan al país enfrentar futuras crisis sin depender de subsidios temporales.

Arzú indicó que su bancada está dispuesta a apoyar una medida de alivio para la población, siempre que no se limite a una solución temporal.

Exigen al Ejecutivo fiscalizar el mercado para evitar alzas injustificadas, denunciando que el combustible subió casi Q5 tras anunciarse el subsidio, a pesar de que el petróleo bajó a nivel internacional. (Foto: Soy502)

"Cualquier ley que se apruebe por parte del Congreso sobre este asunto tiene que tener dos medidas, una inmediata y una de mediano y largo plazo", describió.

"En lo inmediato se puede hablar de exoneración de impuestos temporalmente, de subsidio y su mecanismo y la forma en la que se otorga, pero tenemos que hablar también de modalidades a mediano y largo plazo para no tener que requerirlo cada vez que nos encontramos con una emergencia energética como la que estamos viviendo", expresó.

Agregó que Guatemala depende completamente de las importaciones de combustible y de las variaciones del mercado internacional y, por lo tanto, considera necesario implementar medidas que den mayor estabilidad al país.

Según afirmó, tras anunciarse la posibilidad de un nuevo subsidio, el precio del combustible aumentó cerca de Q5 por galón, a pesar de que el valor internacional del petróleo registró una baja en los últimos días.

Sobre el nuevo subsidio

La propuesta contempla un subsidio de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, con vigencia hasta finales de 2026. Para financiar este subsidio el Ministerio de Finanzas prevé una reorganización del presupuesto vigente por Q3 mil 480 millones, sin necesidad de solicitar recursos adicionales.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo señaló que el mayor apoyo al diésel responde a que este combustible es utilizado principalmente por el transporte de carga y de pasajeros y su incremento repercute directamente en el costo del transporte público y en el precio de diversos productos.

l presidente Bernardo Arévalo destacó que el apoyo prioritario al diésel busca frenar el impacto en el transporte, la canasta básica y la inflación. (Foto: Archivo/Soy502)

El mandatario también sostuvo que el subsidio anterior ayudó a contener la inflación y afirmó que esta alternativa tendría un mayor impacto que una reducción temporal de impuestos.

Además del apoyo económico, el Ejecutivo anunció la creación de una mesa técnica que analizará medidas de mediano plazo para enfrentar una eventual prolongación de la crisis internacional provocada por el aumento del precio del petróleo.

Temas previstos en la agenda

Además del subsidio a los combustibles, el pleno contempla el conocimiento de varias iniciativas y proyectos de decreto. Entre ellos se encuentra la iniciativa para reformar la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos, la Ley de Dignificación Laboral, la Ley del Sistema Nacional de Ciberseguridad y Sanción de los Ciberdelitos, así como la propuesta de Ley de Protección contra la Estafa Financiera Digital.

También se prevé en primer debate proyectos para trasladar docentes por contrato al renglón 011 del Ministerio de Educación, la creación del Programa de Desarrollo Social Comunitario, reformas al Código Procesal Penal y una iniciativa para exonerar del IVA las primas correspondientes a seguros de vida.

El Pleno evaluará iniciativas sobre la Ley del Sistema Nacional de Ciberseguridad, estafas digitales y la reforma al Impuesto sobre Circulación de Vehículos. (Imagen: captura de pantalla)

En tercer debate se conocerán reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral, la Ley de Protección del Menor y sus Relaciones Paterno-Filiales y modificaciones a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), entre otras.

La agenda también incluye la presentación del informe del presidente del Banco de Guatemala sobre la ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia, la elección de dos magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados para completar el período constitucional 2024-2029.