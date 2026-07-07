“Convitero” guatemalteco fallece tras ser atropellado en California

El guatemalteco era integrante de una organización cultural reconocida por coordinar el tradicional Convite Guatemalteco en Los Ángeles.
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Familiares, amigos y miembros de la comunidad guatemalteca en Los Ángeles solicitan apoyo para repatriar los restos de Miguel Tambriz Guarchaj, un joven originario de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, quien falleció tras ser atropellado en California, Estados Unidos.
De acuerdo con la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, el connacional murió a sus 26 años el pasado domingo 5 de julio a causa de lesiones traumáticas por impacto luego de un accidente ocurrido en la intersección de Broadway y la calle 62, en Los Ángeles.
Miguel era integrante de la Asociación Juventud y Disfraces de Guatemala (Ajudisgua), organización cultural que desde 2008 promueve las tradiciones guatemaltecas en Estados Unidos y es reconocida por organizar el tradicional Convite Guatemalteco en Los Ángeles.
Sus seres queridos desean repatriar sus restos y darle el último adiós en su tierra natal.