Colegios profesionales convocan a elegir representantes ante postuladora de contralor

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Los dos Colegios Profesionales que integrarán la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a jefe de la CGC, realizaron sus respectivas convocatoria a elegir a sus representantes, las cuales se realizarán el 17 de julio y 6 de agosto, respectivamente.

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Los Colegios Profesionales que integrarán la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), período 2026-2030, efectuaron sus respectivas convocatorias para elegir a sus representantes.

Ambos colegios tendrán que elegir 13 representantes que se unirán a los decanos de igual número de unidades académicas de Contaduría Pública y Auditoría de las universidades del país, y al rector que presidirá este cuerpo colegiado.

Para la inscripción de planillas, únicamente, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) fijó como fecha máxima el viernes 3 de julio, en sus oficinas centrales ubicadas en la 9 avenida 19-61, zona 10.

Primera convocatoria

El primer ente gremial que elegirá a sus dos representantes será el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CECPAAE), que convocó a sus agremiados a la Asamblea General Extraordinaria para el 17 de julio a partir de las 18 horas.

Con esto, fueron designadas ocho centros de votación a nivel nacional, siendo la sede central el Salón "Doctor Saúl Osorio Paz", ubicado en el Primer Nivel, de edificio de los Colegios Profesionales, 0 calle 15-46, zona 15, colonia El Maestro.

En tanto que los demás centros de votación se localizarán en:

Avenida Las Américas 9-50, zona 3, local 5, Tercer Nivel, Centro Comercial Supercom Delco, cabecera de Quetzaltenango

8a. calle 2099, zona 1, Apto N, Comercial Amel, local 12, Segundo Nivel, cabecera de Escuintla

Calle de las Animas No. 3 Antigua Guatemala, Sacatepéquez

1a. calle 4-74, zona 3, interior del Centro Comercial Portal de la Luna, Segundo Nivel, local 14, cabecera de Chimaltenango

8a. calle 12-93, zona 3, Boulevard Universitario, cabecera de San Marcos

11 avenida 2-33, zona 2, local 4, Plaza Concepción, Cuilapa, Santa Rosa

4a. calle 10-34, zona 1, Primer Nivel, local 10, cabecera de Zacapa

Esta fue la Comisión de Postulación que elaboró la nómina de candidatos a jefe de la CGC en el 2014. (Foto: Archivo/Soy502)

Segunda convocatoria

En el caso del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), elegirá a sus 11 representantes el próximo 6 de agosto a partir de las 8:00 a 18:00 horas, en Asamblea General Extraordinaria.

Para este evento se contará con la habilitación de 22 centros de votación a nivel nacional, siendo la sede central la 8 calle 2-33, zona 9, Parque de la Industria, salón Guatemala.

En tanto que los restantes centros se ubicarán en las subsedes del referido Colegio, así como en algunas sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), siendo estas: