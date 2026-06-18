Colegios profesionales convocan a elegir representantes ante postuladora de contralor

Los dos Colegios Profesionales que integrarán la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a jefe de la CGC, realizaron sus respectivas convocatoria a elegir a sus representantes, las cuales se realizarán el 17 de julio y 6 de agosto, respectivamente.
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Los Colegios Profesionales que integrarán la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), período 2026-2030, efectuaron sus respectivas convocatorias para elegir a sus representantes.
Ambos colegios tendrán que elegir 13 representantes que se unirán a los decanos de igual número de unidades académicas de Contaduría Pública y Auditoría de las universidades del país, y al rector que presidirá este cuerpo colegiado.
Para la inscripción de planillas, únicamente, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) fijó como fecha máxima el viernes 3 de julio, en sus oficinas centrales ubicadas en la 9 avenida 19-61, zona 10.
Primera convocatoria
El primer ente gremial que elegirá a sus dos representantes será el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CECPAAE), que convocó a sus agremiados a la Asamblea General Extraordinaria para el 17 de julio a partir de las 18 horas.
Con esto, fueron designadas ocho centros de votación a nivel nacional, siendo la sede central el Salón "Doctor Saúl Osorio Paz", ubicado en el Primer Nivel, de edificio de los Colegios Profesionales, 0 calle 15-46, zona 15, colonia El Maestro.
En tanto que los demás centros de votación se localizarán en:
- Avenida Las Américas 9-50, zona 3, local 5, Tercer Nivel, Centro Comercial Supercom Delco, cabecera de Quetzaltenango
- 8a. calle 2099, zona 1, Apto N, Comercial Amel, local 12, Segundo Nivel, cabecera de Escuintla
- Calle de las Animas No. 3 Antigua Guatemala, Sacatepéquez
- 1a. calle 4-74, zona 3, interior del Centro Comercial Portal de la Luna, Segundo Nivel, local 14, cabecera de Chimaltenango
- 8a. calle 12-93, zona 3, Boulevard Universitario, cabecera de San Marcos
- 11 avenida 2-33, zona 2, local 4, Plaza Concepción, Cuilapa, Santa Rosa
- 4a. calle 10-34, zona 1, Primer Nivel, local 10, cabecera de Zacapa
Segunda convocatoria
En el caso del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), elegirá a sus 11 representantes el próximo 6 de agosto a partir de las 8:00 a 18:00 horas, en Asamblea General Extraordinaria.
Para este evento se contará con la habilitación de 22 centros de votación a nivel nacional, siendo la sede central la 8 calle 2-33, zona 9, Parque de la Industria, salón Guatemala.
En tanto que los restantes centros se ubicarán en las subsedes del referido Colegio, así como en algunas sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), siendo estas:
- 6a. Calle 22-38, Edificio Oficentro 6-22, oficina 402, zona 3, en la cabecera de Quetzaltenango
- 6a. Calle 5-33 zona 11. Cobán, Alta Verapaz
- 5a. Calle 8-08 zona 2, Plaza Los Aros del Milenium, oficina 2, en la cabecera de San Marcos
- 6a. Avenida, 5'10, zona 1, edificio Megapunto local 15, en la cabecera de Chiquimula
- 3a. avenida 4-68, zona 1, oficina 18. Mazatenango, Suchitepéquez
- 5a. Calle 3-28, zona 1, sede del TSE en la cabecera de Escuintla
- 2a. Calle 1-27, zona 1, Antigua Caja del IGSS, sede del TSE en la cabecera de Totonicapán
- Colonia Flores del Manchén, Número 32, sede TSE en Antigua Guatemala, Sacatepéquez
- Calle de los Abogados, Barrio La Democracia, El Progreso, Guastatoya
- 9a. Avenida 6-13, zona 1. C. C. El Triángulo, Tercer Nivel local 301, Huehuetenango, Huehuetenango
- 13 calle 6 y 7 avenida, Puerto Barrios, Izabal
- 3a. Avenida 0-14 zona 6, Barrio Chipilapa, cabecera de Jalapa
- 8a. Avenida y 12 calle esquina, zona 2, Barrio San Bartolo, sede TSE en Sololá
- 6ta. Avenida "A" 2-23 zona 1, sede TSE en Santa Elena, Petén
- 3a. Avenida 10-06, zona 1, sede TSE en Santa Cruz del Quiché, Quiché
- 6a. Avenida 3-68, zona 1, sede TSE, en la cabecera de Retalhuleu
- 4a. Avenida 4-29, zona 1, sede TSE en la cabecera de Jutiapa
- 4a. Calle 1-10 zona 3, sede TSE, Cuilapa, Santa Rosa
- 2a. Calle 03-053 zona 4, sede TSE en la cabecera de Chimaltenango
- A un costado del parque Central, segundo nivel, zona 1 en Salamá, Baja Verapaz