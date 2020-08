El director de la Comisión Presidencial para Prevenir el Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, informó este martes 4 de agosto que realizan una nueva estrategia para "encajonar al Covid-19", para lo cual se fortalecerá con el rastreo de contactos de los pacientes positivos y las municipalidades deberán crear albergues para las personas que no tengan en sus hogares un lugar adecuado donde aislarse y cumplir cuarentenas.

(Fuente: Coprecovid)

La idea es incrementar el número de pruebas para identificar nuevos casos. Luego se buscará a todos los contactos, quienes deberán aislarse por un período de 14 días.

Si no cuentan con un espacio en su vivienda para hacerlo, deberán ir a un albergue municipal que tendrá que ser instalado por los alcaldes, quienes, según Asturias, ya tienen conocimiento de la estrategia y, algunos ya comenzaron a implementarla.

Posible repunte de casos

Aunque existe optimismo por el funcionamiento del Sistema de Alertas, Asturias reconoció que podría haber un repunte de casos positivos en dos o tres semanas por el relajamiento de las medidas para contener el virus.

Asturias explicó en conferencia de prensa que para tomar la decisión de empezar a abrir el país, evaluaron el comportamiento de la pandemia y evidenciaron que hubo una tendencia a la baja en las últimas semanas, al menos en la región central que había sido la más lastimada.

De acuerdo con el comisionado, si bien le preocupa la salud de la población "es necesario entender que, en un país con mucha pobreza, donde hay una economía frágil, había que empezar a hacer una reapertura gradual, sabemos que hay un riesgo de incremento de casos".

Y aseguró que si el 95% de la población utiliza la mascarilla de manera correcta y se utiliza todo el tiempo, "esa medida es tan eficaz como si se cerrara el país por 15 días... eso puede ser tan bueno como un cierre total", pero reconoció que, de existir un repunte, se verá en dos o tres semanas.

"Si la población de la región central usa su mascarilla, se mantiene siguiendo las recomendaciones y las empresas ayudan en evitar las aglomeraciones, creo que vamos a continuar viendo una estabilización del número de casos", manifestó.

Sin embargo, dijo: "Nuestra preocupación es ver a personas saliendo a las playas, concentraciones inadecuadas de personas que no usan la mascarilla adecuadamente, ponen en riesgo esta disminución de los casos... si esas personas no siguen las medidas, vamos a ver un repunte de casos con seguridad".

Picos departamentales

Si bien en la región central comenzó a disminuir los casos, el comisionado reconoció que ha habido repuntes en lugares como Izabal y Quetzaltenango, donde se observa un incremento de pacientes positivos.

Los aumentos, incluso, han provocado la ocupación de un 90% de los centros hospitalarios y de salud en esas localidades. "Tenemos una ventaja en Quetzaltenango, ya que allí se instaló de manera temprana un hospital temporal, pero hay que ampliar las capacidades", reconoció.

Además de Quetzaltenango e Izabal, también se ha visto un repunte de casos del nuevo coronavirus en San Marcos y Sololá, mientras que en Sacatepéquez, que había sido uno de los lugares más golpeados, hay una desescalada de nuevos pacientes.

Más presupuesto

El recién pasado sábado, el director de la Coprecovid indicó que el virus continuará durante todo el 2021 y, por lo tanto, consideró necesario ampliar las capacidades económicas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) a 15 mil millones de quetzales.

Esta propuesta fue duramente criticada, debido a la baja ejecución presupuestaria que ha mantenido el Ministerio de Salud, pese a que el Congreso le aprobó 1,600 millones de quetzales más para atender la pandemia.

Sin embargo, Asturias aseguró: "Claro que se tiene que mejorar la ejecución y eficiencia en el manejo de los recursos del Ministerio de Salud, pero eso no nos niega que como país nos comprometamos a darle suficiente presupuesto para que no tengamos razón para decir que el MSPAS no tiene la capacidad e infraestructura".