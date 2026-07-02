Mazariegos nombra su equipo en sesión del CSU de la USAC

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El círculo cercano al rector de la Usac, Walter Mazariegos, fue confirmado en la primera sesión del CSU.

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El pasado miércoles 1 de julio, Walter Mazariegos tomó posesión del cargo como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), por los próximos cuatro años y confirmó el circulo cercano que le ha acompañado desde 2022, el primer período de gestión.

En la primera sesión del Consejo Superior Universitario (CSU), la cual se realizó de forma virtual, se nombró al secretario General y directores que continuarán en el cargo, Luis Fernando Cordón Lucero.

De esta cuenta, del grupo que estará muy cerca al rector, entre confirmaciones, reemplazos, resaltan los nombres del director general de Administración, Luis Pedro Ortiz de León.

Personajes cercanos

Durante la primera sesión del CSU, el primero en recibir la unción de Mazariegos en el cargo fue el secretario General.

A Cordón Lucero se le reprochó, durante el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), promovido por la Usac su cercanía con la designada magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) Julia Marisol Rivera Aguilar, por el CSU. Esto debido a que Rivera Aguilar fue esposa del secretario General de la Usac.

El secretario General, a la vez, también desempeña el mismo cargo en la recién creada Universidad Juan José Arévalo Bermejo (UJJAB), la cual se le atribuye a Mazariegos y al diputado Fidel Reyes Lee, rector de la Universidad Rural de Guatemala (UR).

Luis Fernando Cordón Lucero fue el primero de ser confirmado como secretario General de la USAC. (Foto: Archivo/Soy502)

En el proceso siguió el auditor General de la Usac, Byron Felipe Aguilar Sigüenza, así como el director general de Administración, Luis Pedro Ortiz de León.

Este último, tomó notoriedad en el fallido desalojo que grupos afines a Mazariegos intentaron, en el 2022, contra estudiantes que mantenían ocupado el campus central.

Además, Ortiz figuró en el 2015 en el listado de candidatos a diputado por el Distrito de Santa Rosa, en la que ocupó la tercera casilla del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Luis Pedro Ortiz fue nombrado director general de Administración. (Foto: Archivo/Soy502)

Otro de estos casos, es el nombramiento de Brenda Asunción Marroquín Miranda como titular de la Dirección General de Docencia, quien con anterioridad se desempeñaba como Directora General de Investigación. Este último cargo pasa a Alice Patricia Burgos Paniagua, que fungió como directora General de Extensión Universitaria.

Igual situación sucede con Wendy López Dubón, nombrada como directora General de Extensión Universitaria.

En el caso de los reemplazos figura el director General Financiero, Abraham González Lemus (era jefe del Departamento de Caja), quien será sustituido por Francisco Peralta, quien se desempeñará como Tesorero y como Contador, llegará Edgar Danilo Morales Arias, en lugar de José Rodríguez Melara, mismo que laboró en ese puesto durante el primer período de Mazariegos al frente de la Usac.

Directores de centros universitarios

Además, los directores de los 12 centros universitarios nombrados por el CSU, sobresalen los nombres de 7 de ellos que continuarán en el cargo, entre los que sobresale José Alberto Godínez Rodríguez, hermano de Juan Carlos Godínez Rodríguez, asesor de Mazariegos.

José Alberto Godínez Rodríguez fue confirmado como director del Centro Universitario de Sacatepéquez. (Foto: Archivo/Soy502)

Esta es la lista de los directores que fueron confirmados, incluido Godínez Rodríguez:

Orcelio Hernández García, Centro Universitario de Baja Verapaz

Aquilina Elizabeth Ruano y Ruano, Centro Universitario de Jutiapa

Gregorio Lol Hernández, Centro Universitario de Quiché. CONTINUA

Astrid Desiree Argueta del Valle, Centro Universitario de Retalhuleu.

José Alberto Godínez Rodríguez, Centro Universitario de Sacatepéquez.

Marina Mercedes Lec de León, Centro Universitario de Sololá.

Carlos Humberto Aroche Sandoval, Centro Universitario de Totonicapán.

Entre los directores que llegan se mencionan a Kenneth Issu Estrada Ruíz, del Centro Universitario de Chimaltenango, quien sustituye a Jorge Luis Roldán Castillo, este último fue nombrado como director del Centro Universitario de Santa Rosa, en sustitución de Elmer Amílcar Carrillo Chávez quien fungió como director interino, luego de que José Luis Aguirre Pumay, asumiera como magistrado suplente ante la CC designado por el CSU.

Por aparte, Julio Romeo Castro Gúzman, Centro Universitario de Sur Oriente/Jalapa, sustituye a Gesly Bonilla, electo en el 2025 como director del Cunsurori al superar los votos requeridos y Erwin Gonzálo Eskenasy Morales, Centro Universitario de Norte/Cobán, sustituye en el cargo a Armando Ruíz, quien asumió como director del CUNOR, frente a la planilla vinculada a Mazariegos, en octubre de 2025.

También llegó Aldo Antonio de León Fernandéz del Centro Universitario de Sur Occidente/Mazatenango, en sustitución de Bernardino Alfonso Hernández Escobar quien asumió como director interino en julio de 2025.

Directores de Escuelas No facultativas e Instituto

Por último, en el grupo de directores de Escuelas No facultativas e Instituto, resalta que los seis funcionarios de la Usac que fueron designados, corresponden a quienes durante la primera gestión estuvieron al frente de dichas unidades académicas, siendo éstos: