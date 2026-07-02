Víctor Hugo Ventura deja el Ministerio de Energía y Minas

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Trascendió que Ventura pasará a asesorar al presidente Bernardo Arévalo en temas energéticos.

Fuentes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmaron que Víctor Hugo Ventura dejó de dirigir esa cartera, poniendo fin a su gestión como titular de la institución que encabezó desde el inicio del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

De acuerdo con la información, Ventura pasará a trabajar junto al mandatario en asuntos relacionados con el sector energético del país, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las funciones específicas que desempeñará en esa nueva etapa.

Por ahora, el Organismo Ejecutivo no ha informado quién asumirá la conducción de la cartera energética, por lo que permanece en incertidumbre el nombre del funcionario que asumirá la dirección de la institución.

Ventura tomó posesión como ministro el 15 de enero de 2024, cuando inició la actual administración gubernamental.

El MEM tendrá un relevo de ministro. (Foto: Archivo / Soy502)

Durante su gestión impulsó la agenda energética del Ejecutivo y encabezó proyectos relacionados con el fortalecimiento del sector, la transición energética y la implementación de políticas públicas en materia de energía y minería.

El ahora exministro es ingeniero electricista con especialización en sistemas eléctricos de potencia y posee una maestría en Economía.

Su trayectoria profesional ha estado vinculada principalmente al desarrollo de políticas energéticas, la planificación del sistema eléctrico y la integración regional.

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Entre los cargos más relevantes de su carrera figura su paso por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde promovió iniciativas orientadas a fortalecer la integración energética regional.

En ese organismo ocupó los cargos de Oficial de Asuntos Económicos entre 1996 y 2009 y posteriormente fue Jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales desde 2010 hasta marzo de 2022.

Asimismo, desempeñó funciones como Subgerente de Planificación del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), experiencia que consolidó su perfil técnico en el sector eléctrico guatemalteco.

Durante 2023 también integró el cuerpo docente de la Maestría en Regulación y Políticas Públicas en el Sector Energía del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).