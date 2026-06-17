¿Cuándo estará lista la estación de la línea 1 del AeroMetro?

La primera estación muestra avances y ya tiene fecha de finalización.
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La construcción de la Línea 1 del AeroMetro sigue avanzando con trabajos de ingeniería e instalación de componentes electromecánicos que darán vida a una nueva alternativa de transporte entre la Ciudad de Guatemala y Mixco.
De acuerdo al alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, esta línea estará lista en 90 días.
"En 90 días todo estará transformado. Esta estación se convertirá en un punto estratégico dentro de la movilidad de la ciudad de Guatemala. Aquí converge la línea 1 y la línea 2 del AeroMetro", expresó.
Cabe mencionar que la estación 1 abarca desde la Plazuela España hasta el Trébol. Quiñónez afirma que se busca que la movilidad sea inclusiva.
Asimismo confirmó que "el año entrante se incorporan buses eléctricos, lo cual refleja una nueva modalidad en el país.
Estas fueron sus declaraciones: