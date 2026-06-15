¿Cuánto debe ganar una familia promedio en Guatemala para cubrir sus gastos básicos?

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La canasta básica ampliada supera los Q9 mil mensuales para un hogar promedio de cuatro personas en el área urbana.

El aumento en el costo de los productos y servicios básicos continúa impactando la economía de las familias guatemaltecas.

Durante una citación en el Congreso, el gerente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Óscar José Chávez, presentó la actualización de la canasta básica alimentaria y ampliada, además de los factores que han influido en sus recientes incrementos.

Según los datos del INE, actualmente el promedio de integrantes por hogar en Guatemala es de cuatro personas, cifra que ha disminuido en comparación con años anteriores debido a la reducción en los niveles de fecundidad en el país, según indicó Chávez.

INE reporta incrementos en productos como carnes, papas, pan y alimentos preparados fuera de casa. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Canasta básica familiar

La medición de precios más reciente entre mayo y junio señala que la canasta básica alimentaria en el área urbana tiene un costo de Q941.86 por persona, un aumento de Q5.34 respecto a abril. Con este cálculo, una familia promedio de cuatro integrantes necesitaría aproximadamente Q3,767.44 al mes únicamente para cubrir su alimentación.

Mientras tanto, en el área rural, la canasta básica alimentaria se ubicó en Q726 por persona, con un incremento de Q3.95 en relación con el mes anterior. Para una familia promedio de cuatro personas, el gasto destinado únicamente a alimentos sería de alrededor de Q2,904 mensuales.

Aumentos en alquileres, gas propano y alimentos influyen en el incremento del costo de vida. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Principales aumentos

Chávez explicó que las principales alzas dentro de la canasta alimentaria se observaron en las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar, como almuerzos en restaurantes, cafeterías y comedores. También se registraron aumentos en productos como la cebolla y la papa, mientras que los precios de las carnes no mostraron variaciones importantes.

Respecto a la canasta básica ampliada, que incluye otros gastos esenciales como alquiler de vivienda y pago de servicios, aparte de la alimentación, el INE reportó un costo de Q2,280.23 por persona en el área urbana, con un incremento mensual de Q12.90. Esto significa que una familia promedio de cuatro integrantes requeriría aproximadamente Q9,120.92 al mes para cubrir estas necesidades.

Para el área rural, la canasta básica ampliada alcanzó los Q1,428.77 por persona, luego de aumentar Q7.77 en un mes; una familia de cuatro integrantes necesitaría cerca de Q5,715.08 mensuales.

Gas propano

Chávez señaló que, dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los principales incrementos se han relacionado con el costo de la vivienda, especialmente los alquileres, los alimentos preparados fuera de casa y el gas propano, que en los últimos meses ha sido uno de los productos con mayor incidencia en costos.

El precio del gas propano registra alzas de hasta Q68 en algunos cilindros. (Foto: Archivo/Soy502)

Según el INE informó en mayo el cilindro de 25 libras tuvo un precio promedio de Q110 y el de 35 libras de Q154 en mayo y Q161 durante los primeros días de junio. Comparado con enero ambos registraron aumentos de entre Q12 y Q17. El cilindro de gas de 100 libras pasó de Q392 a Q460 con un incremento de Q68.00

Chávez indicó que en promedio el incremento de la canasta básica se atribuye al incremento de precios en el combustibles registrados este año.

Los datos fueron presentados este lunes 15 de junio durante una citación en el Congreso con la Bancada Vos.