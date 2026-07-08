Cuestionan efectividad del registro de beneficiarios de los programas sociales

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Durante citaciones en el Congreso, trascendió que existe malestar respecto a los procesos de inscripción de los programas como la Bolsa Social.

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Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) acudieron a citaciones en el Congreso para ser interrogadas sobre el avance de programas sociales, entre estos, el de la Bolsa Social.

Según se reportó, hasta la fecha, 50,000 beneficiarios han obtenido dicho insumo en los municipios del departamento de Guatemala, sin embargo, están pendientes de incorporación al programa otras 20,000, situación que impacta en la salud de las familias guatemaltecas, según las diputadas Marleny Matías y Sofía Hernández.

Por aparte, durante una citación con el diputado José Chic, participaron familias y representantes de varias zonas capitalinas quienes lamentaron la falta de inclusión ya que han observado dificultad en los procesos de inscripción en el Registro Social de Hogares del Mides.

El legislador informó que ha recibido denuncias de discriminación respecto al proceso de inscripción de beneficiarios, sin embargo, la viceministra del Mides, Bertha Zepeda, explicó que priorizan el levantamiento de información en comunidades ubicadas en laderas, barrancos y otros sectores vulnerables.

Citación de las diputadas Marleny Matías y Sofía Hernández con funcionarios del Mides para supervisar el avance de la ejecución de los programas sociales. (Foto: Organismo Legislativo/Soy502)

La funcionaria afirmó que buscan transparentar la asignación de dichos programas y evitar prácticas irregulares del pasado, en donde se supo de cobros indebidos y beneficios para terceros.

Asimismo, Christian Cabrera, subgerente del Instituto Nacional de Estadística (INE) sostuvo que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida efectuada en 2023, se redujo el porcentaje de personas en situación de pobreza en un 14%, mientras que la pobreza extrema se redujo al 1%.

Por el momento, la ejecución de los programas sociales reportan un avance superior al 50 por ciento, pero está pendiente implementas las coordinaciones respectivas para el avance del plan Crecer Sano, según trascendió durante la citación con las diputadas Matías y Hernández quienes respectivamente presiden las comisiones de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Social.

Citación de las diputadas Marleny Matías y Sofía Hernández con funcionarios del Mides para supervisar el avance de la ejecución de los programas sociales. (Foto: Organismo Legislativo/Soy502)

De acuerdo con la información proporcionada, el programa Crecer Sano aún no registra ejecución ya que debe ser coordinado con el Ministerio de Salud Pública.

Las congresistas en mención, requirieron detalles sobre la totalidad de programas sociales a las autoridades para su análisis.