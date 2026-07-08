Urgen supervisión de tramo carretero entre Cuyotenango y Tulate

-

El Viceministro de infraestructura del CIV se comprometió a supervisar el mantenimiento de un tramo carretero que comunica Cuyotenango con Tulate.

OTRAS NOTICIAS: Empresarios critican obstáculos municipales en proyectos energéticos

Desde 2019, las autoridades no han brindado el mantenimiento correspondiente a un tramo carretero que va de la comunidad Centro 2, ubicada en San José La Máquina, Suchitepéquez, hacia Tulate, Retalhuleu, según el diputado José Carlos Solano.

El legislador se reunió con el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Pedro Martínez, en las instalaciones de dicha dependencia para solicitar las labores de mantenimiento respectivas.

En su alocución, el parlamentario dijo que hace siete años se logró una cinta asfáltica de 60 kilómetros que comunica ambos lugares, considerados una zona turística, pero lamentablemente esto quedó ahí, pues desde ese tiempo no se le ha dado mantenimiento a esta ruta estratégica y de producción para el país.

Solano recordó que desde 2024 se han ingresado solicitudes, pero los eventos se han caído, o simplemente no se han dado.

A la reunión de trabajo con el viceministro de Infraestructura del CIV, asistieron comunitarios locales que acuerparon la solicitud de supervisión al tramo carretero. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

Además, el parlamentario señaló que ha sido evidente que la infraestructura vial del país se ha visto afectada con el cambio de titulares de la cartera de comunicaciones.

El viceministro de infraestructura expresó su voluntad de visitar el área afectada, aunque expresó tener duda de cuál es la empresa que realiza el mantenimiento solicitado.

Al concluir la reunión, el congresista dijo que, el logro mayor de esta reunión de trabajo con el viceministro de infraestructura está en haber conseguido que se programe una visita de campo que permita establecer las condiciones de este tramo carretero.