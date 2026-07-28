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EE.UU. y Guatemala refuerzan alianza de seguridad con la visita del general Nordhaus

  • Por Reychel Méndez
27 de julio de 2026, 21:55
Su visita reafirma la sólida cooperación entre Estados Unidos y Guatemala en materia de seguridad.&nbsp;(Foto: US Embassy Guatemala)

Su visita reafirma la sólida cooperación entre Estados Unidos y Guatemala en materia de seguridad. (Foto: US Embassy Guatemala)

"A partir de los éxitos recientes de nuestra relación, avanzamos en la lucha contra el crimen organizado transnacional", informó la embajada de Estados Unidos en Guatemala

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Este lunes 27 de julio, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que el general estadounidense Steven Nordhaus, arribó al país.

La visita del general  busca fortalecer la estrecha relación entre ambos países y tiene como objetivo principal mantener y mejorar el trabajo conjunto en áreas clave como la seguridad, la defensa y el desarrollo de infraestructura.

La embajada destacó los buenos resultados que ha tenido la cooperación entre Guatemala y el país norteamericano. "A partir de los éxitos recientes de nuestra relación, avanzamos en la lucha contra el crimen organizado transnacional", expresaron.

La visita del general afirma que los trabajos en conjunto entre Guatemala y Estados Unidos han dado frutos. (Foto: US Embassy Guatemala)
La visita del general afirma que los trabajos en conjunto entre Guatemala y Estados Unidos han dado frutos. (Foto: US Embassy Guatemala)

El nuevo objetivo es avanzar en la lucha contra dos grandes problemas, los cuales son, el crimen organizado que opera a nivel internacional y cualquier influencia de otros países que busquen afectar de forma negativa a la región.

Este encuentro y los esfuerzos conjuntos van de la mano con la visión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien busca promover un hemisferio más seguro y próspero.

Durante su visita a Guatemala, el general Nordhaus sostuvo una reunión con el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, para abordar temas de interés mutuo en materia de seguridad y reafirmar el compromiso de seguir estrechando la cooperación entre EE.UU y Guatemala.

Las acciones que se han realizado en la relación de ambos países van de la mano la visión del presidente Trump. (Foto: US Embassy Guatemala)
Las acciones que se han realizado en la relación de ambos países van de la mano la visión del presidente Trump. (Foto: US Embassy Guatemala)

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