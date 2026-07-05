Dan el último adiós a hombre que falleció en los disturbios en Santiago Atitlán

Familiares, amigos y vecinos despidieron en Santiago Atitlán, Sololá, a Pedro Ixtabalan Reanda, quien falleció tras los disturbios ocurridos el pasado 1 de julio.
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Pedro Ixtabalan Reanda, de 44 años, fue despedido por familiares, amigos y vecinos durante las honras fúnebres realizadas en Santiago Atitlán, Sololá, luego de fallecer a consecuencia de las heridas que sufrió durante los disturbios registrados el pasado 1 de julio.
Antes de su sepelio, se realizó un homenaje póstumo en el parque del municipio. En el acto, familiares y pobladores pidieron que el caso sea investigado y que se determine la responsabilidad por la muerte de Ixtabalan.
Más tarde, sus restos fueron sepultados en el cementerio local, donde recibió el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos. Sus seres queridos indicaron que deja a tres hijos menores de edad.
Sobre el caso
Pedro Ixtabalan resultó herido por arma de fuego durante los disturbios ocurridos al finalizar una reunión del Concejo Municipal, en la que un grupo de personas también agredió al alcalde de Santiago Atitlán, Francisco Coché.
Junto a otras dos personas lesionadas, fue trasladado al Hospital Nacional de Sololá, donde permaneció en el área de cuidados intensivos. Días después se confirmó su fallecimiento.
Los hechos se registraron en un contexto de inconformidad con las autoridades municipales, una situación que ha generado tensión en el municipio durante los últimos diez meses.