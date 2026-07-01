El coleccionista que rescata la historia de Guatemala a través de sus monedas

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Daniel Rivera Castillo, escultor y numismático guatemalteco, preserva la historia con monedas conmemorativas y obras de arte de reconocimiento internacional.

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A sus 26 años, Daniel Rivera Castillo es un destacado escultor, numismático y estudiante de Relaciones Internacionales.

En 2010 comenzó su inquietud por la escultura en plasticina, un material diferente con el que fue mejorando su técnico hasta llegar a exponer sus creaciones en algunos comerciales.

Posteriormente se fueron abriendo más puertas logrado llevar su arte a países como Francia y Colombia, además de recinto importantes como el Palacio Nacional de Guatemala.

Para elaborar una escultural, Daniel Rivas utiliza varios meses. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Cuenta que entre sus piezas más importantes está una de la Catedral de Notre Dame y otra del Palacio Nacional, las cuales le llevaron entre 8 y 9 meses de creación.

En su faceta de coleccionista de monedas y billetes empezó hace unos ocho años. Su interés en la numismática despertó al darse cuenta de que a través de las monedas y billetes se cuenta la historia del país.

Actualmente posee una colección de 380 piezas; entre ellas, algunas del desaparecido Banco de Occidente, que refiere como una de las más extrañas. Menciona que su tatarabuelo fue accionista del banco, lo cual representa algo especial en su vida.

Moneda conmemorativa lanzada en 2025 con motivo de los 65 años de que Concepción Ramírez fue elegida como modelo para la moneda nacional. (Foto: Redes Sociales)

"El coleccionismo en el país aún está creciendo en el tema de la numismática; cada vez hay más personas interesadas", expresó Rivera Rivera, quien considera que es una forma diferente de conocer la evolución de la historia del país.

En Quetzaltenango, Rivera figura como un impulsor de las Monedas Comomemorativas, pues ha lanzado recientemente una de la Copa Mundial, acuñada en Europa por iniciativa de Numismática de Occidente.

Ha sido el impulsor de monedas conmemorativas. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

La pieza del mundial se trata de una edición especial elaborada en cantidades limitadas y dirigida principalmente a coleccionistas y aficionados al balompié.

La pieza posee en una de sus caras la imagen del trofeo mundialista acompañada del Quetzal, símbolo nacional de Guatemala. Mientras tanto, en el reverso fueron incorporados elementos de la cultura maya y otros símbolos patrios que resaltan las raíces y la riqueza cultural del país.

El arte en plasticina lo ha llevado a exponer en diferentes partes del mundo. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

En 2025 también lanzó una moneda conmemorativa de 25 centavos de edición privada, la cual tiene en su anverso la efigie a color de Concepción Ramírez Mendoza, conocida como doña Chonita, con motivo de los 65 años de su aparición como modelo de la moneda de 25.

A través de sus redes sociales, Rivera brinda a sus seguidores información valiosa de la historia, datos curiosos, el valor cultural, entre otros de monedas y billetes que guarda en su colección y que muchos desconocen, pues se ha dado a la tarea de investigar con fuentes confiables para que quienes adquieren estas piezas sepan lo que vale y representa.

Tiene una colección de 380 piezas, entre monedas y billetes. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Cada una de las monedas y los billetes guarda una historia, del tiempo y del momento en que fueron creados. Por ejemplo, muchas personas no recuerdan que existió un billete de 2 quetzales, y es nuestro deber preservar esa historia", finalizó Rivera.