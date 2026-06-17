Café y Museo La Luna: El rincón donde Raúl Izas Chávez rescata el pasado de Xela

-

Raúl Izas Chávez se consolida como el principal guardián de la historia en Quetzaltenango. A sus 72 años, el exdirector de la Casa de la Cultura y referente de los Bomberos Voluntarios continúa su labor en el Café y Museo La Luna, rescatando la memoria histórica

TE PUEDE INTERESAR: El semillero de campeones que Jorge Alberto Coy construyó en Alta Verapaz

Caminar por el Centro Histórico de Quetzaltenango y encontrarse con Raúl Izas Chávez es casi una escena cotidiana para muchos vecinos y visitantes. A sus 72 años, el reconocido personaje quetzalteco continúa promoviendo la cultura, la historia y el arte como parte de una misión que ha marcado gran parte de su vida.

Comerciante de profesión, Izas Chávez ha construido una trayectoria multifacética que lo ha llevado a destacar en distintos ámbitos del servicio social, cultural y comunitario. Su nombre es ampliamente conocido en Xela por su participación en actividades artísticas, históricas y de rescate de la memoria colectiva de la ciudad.

Junto a su familia dirige el Café y Museo La Luna. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

A lo largo de los años se desempeñó como actor, historiador, bombero voluntario y empresario, facetas que le permitieron acercarse a diferentes generaciones y fortalecer su compromiso con el desarrollo cultural de Quetzaltenango.

Su pasión por la historia local tomó mayor fuerza en 2002, cuando inició un trabajo enfocado en rescatar documentos, relatos y aspectos importantes de la memoria altense. Ese esfuerzo constante lo convirtió en una referencia en temas históricos y culturales de la ciudad.

Café Museo La Luna es el espacio que Raúl Izas dirige junto a su familia. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Gracias a esa labor, en 2016 asumió la dirección de la Casa de la Cultura de Quetzaltenango, desde donde impulsó actividades educativas, artísticas y de conservación histórica para fortalecer la identidad quetzalteca.

El servicio comunitario también ha sido parte esencial de su vida. En 2020 fue nombrado jefe de la Quinta Compañía de los Bomberos Voluntarios de Guatemala, responsabilidad que asumió durante uno de los momentos más difíciles para la ciudad: la pandemia del COVID-19.

Se mantiene constante en las diferentes actividades sociales y culturales. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Fue un momento muy complicado para toda la ciudad", recordó Izas Chávez al referirse a aquella etapa en la que el personal bomberil enfrentó jornadas intensas de trabajo y emergencia sanitaria.

Además de su participación en el ámbito cultural y de servicio, también incursionó en la política municipal. Entre 2004 y 2008 ocupó el cargo de síndico primero de la municipalidad de Quetzaltenango y, posteriormente, participó en tres ocasiones como aspirante a la alcaldía.

Actualmente, junto a su familia, dirige el emblemático Café y Museo La Luna, un espacio que combina gastronomía, historia y cultura, convirtiéndose en un punto de encuentro para locales y turistas interesados en conocer más sobre el pasado de la ciudad.

También ha participado en películas que se han filmado en la ciudad. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Raúl Izas Chávez también ha encontrado en las redes sociales una herramienta para acercar la cultura y la historia a las nuevas generaciones, compartiendo relatos, fotografías y datos históricos que mantienen viva la identidad quetzalteca.

Con décadas de trabajo y servicio, Izas Chávez se ha consolidado como uno de los personajes más representativos de Quetzaltenango, dejando un legado ligado al amor por la ciudad, la cultura y la memoria histórica.