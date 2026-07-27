Dedican canción de Ricardo Arjona a Kevin Cordón tras su victoria

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Tras el triunfo de Kevin Cordón en uno de los encuentros de los "Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026", el narrador le dedicó una canción de Ricardo Arjona.

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Cordón venció a Job Castillo de México, en la semifinal de la categoría "singles masculino" de bádminton y en plena celebración, la persona que narró el encuentro, comenzó a dedicarle una estrofa de "Señora de las Cuatro décadas" del cantautor guatemalteco.

Foto: captura de pantalla.

Todo comenzó cuando el comunicador explicaba que el guatemalteco estaba a punto de entrar a los 40 años de edad.

"Dos a uno, el hombre de las casi cuatro décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 20, pero sí, créame que el tiempo no sabe marchitar, no le quita años a su vida, le pone juego a los años, que eso es mucho mejor, por eso, a los 39 años, Kevin Cordón jugará una nueva final de estos juegos centroamericanos", expresó en medio de los aplausos.

El momento histórico tuvo un lado jocoso, mientras la ovación de Guatemala se escuchaba por todo lo alto.

¿Cuándo jugará la final Kevin Cordón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

El guatemalteco competirá competirá por la medalla de oro el martes 28 de julio de 2026, el horario aún está pendiente de confirmar por la organización.

Kevin Haroldo Cordón Buezo

Nació en La Unión, Zacapa, el 28 de noviembre de 1986 y es famoso por su disciplina, llegando a ser uno de los mejores deportistas del país, como exponente del bádminton.

Inició a jugar a los 11 años y su pasión por el deporte lo llevó a debutar en 2002 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Ha representado a Guatemala en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, París y obtuvo el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de medallas en los Juegos Panamericanos y el oro en Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

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