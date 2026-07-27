Tiradores guatemaltecos conquistan más medallas en Santo Domingo

-

Guatemala vivió otra jornada histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar una medalla de oro, dos de plata y tres de bronce.

OTRAS NOTICIAS: Darwin Lom anota y evita la derrota de The Strongest en la liga boliviana

El himno de Guatemala volvió a sonar en República Dominicana con la consagración de más atletas que han puesto al país en lo más alto del podio en los primeros días de competencia en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El tiro con arma de caza abrió la jornada dominical con una medalla de oro en la modalidad skeet en masculino, que fue conformado por Sebastián Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero. Pero no solo fue el primer lugar en el podio, sino que establecieron un nuevo récord centroamericano y del Caribe al derribar 344 platos.

Emily Padilla también celebró la presea plateada. (Foto: COG)

A nivel individual, Sebastián Bermúdez se quedó con la plata en el skeet masculino. Emily Padilla, hermana de Carlos, también obtuvo el mismo metal para cerrar una gran jornada en esta disciplina.

Más preseas

El bronce también sumó a Guate en el medallero. Desde muy temprano, el remo pudo estar en el podio con Lesli González y Nicolle González en la prueba del doble par de remos cortos femenino.

Nicolle Way alzó los brazos tras ganar el combate en la final ante la puertorriqueña Katelyn Cruz. (Foto: Bernie Morales)

Luego, el tiro con arco sumó la bronceada en la modalidad arco compuesto por equipos con Pedro Salazar, Marcelo del Cid y Julio Barillas. La taekwondoísta Nicolle Way también logró un tercer lugar en Kyorugui -49kg.