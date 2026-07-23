Denuncia y dinero falso permite la captura de dos extorsionistas

Dos hombres de 20 y 28 años fueron capturados en un operativo antiextorisión en Puerto Barrios, Izabal.

La denuncia de la víctima permitió identificar a los presuntos extorsionistas, coordinar con ellos para hacer la entrega del pago y así lograr capturarlos.

Los investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) le entregaron a la víctima un paquete que simulaba la cantidad de Q5 mil.

Para engañar a los delincuentes se utilizaron recortes de periódico.

La denuncia de la víctima indicaba que era amenazada de muerte y le exigían Q5 mil.(Foto: PNC)

Tras realizar el operativo en el barrio El Beneficio, aldea Entre Ríos, Puerto Barrios, Izabal, se identificó a Walfer "N", alias "Cabra" y a Mario "N", alias "Pelón", quienes eran miembros de una banda de extorsionistas imitadores que opera en el área.

Durante la operación se incautó el paquete que simulaba el dinero exigido, una motocicleta y un celular que utilizaban para intimidar a la víctima.

Tras la captura fueron puestos a disposición de la justicia, donde quedaron a la espera de esclarecer su situación penal.

Este fue el dinero falso que utilizaron en el operativo. (Foto: PNC)