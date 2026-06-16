Sacar la casta: La lucha del Deportivo Sanarate contra los descensos

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Descubre la fascinante historia del Deportivo Sanarate, desde sus inicios como equipo amateur en 1930 hasta su consolidación en la Liga Mayor de Guatemala. Este club de El Progreso, reconocido por su distintivo uniforme celeste, superó retos increíbles como hipotecar viviendas para construir su propio estadio.

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La historia del Deportivo Sanarate comenzó con un equipo de jugadores amateurs que abrieron el camino a muchos jóvenes para destacar en el balompié nacional, dando alegrías y tristezas a la afición.

"El equipo surgió en 1930 y en ese entonces se llamó Aurora, estaba integrado por José Luis Rodas, Julio Chew, Víctor Pantaleón, Enrique González Chew, los hermanos Juan y Pedro Campos, entre otros, quienes destacaron a nivel nacional en aquella época", comentó el cronista deportivo Elio Rayes.

En 1997, eran grandes protagonistas en la cancha. (Foto: Olga Vásquez/Colaborador)

De 1950 a 1956, el equipo participó en la liga libre no federada y era invitada a jugar en partidos amistosos contra equipos departamentales de otras categorías.

En el torneo departamental de 1957 fue el único equipo que representó a El Progreso, llegando a instancias finales y siendo eliminados por el equipo de Antigua; hasta ese entonces Sanarate aún no contaba con estadio y jugaba en campos.

"En 1958 la Federación Nacional acuerda dar la oportunidad a varios equipos para integrarse, siendo la única condición que los equipos tuvieran un estadio propio. Sanarate fue invitado y en ese momento los dirigentes, vecinos y jugadores trabajaron para hacer realidad el sueño de estar en la Liga Mayor", agregó Reyes.

En 1962: este era el equipo del pueblo. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

El campo El llanon donde jugaba el equipo, pertenecía a la familia Rodas, que sin dudar cedió el terreno para construir un estadio, para ello el Dr. Federico Estévez y Humberto Arriaza Perroti fueron a hipotecar su casa a la capital y otros vecinos aportaron con mano de obra.

"Así empezó la construcción del primer estadio en el municipio, a base de adobe de paja, y los baños y graderíos fueron de madera. Al terminar la construcción se escuchó a la gente gritar ¡Que viva Sanarate, somos de Liga Mayor!", refirió.

"La Canchona" Henry Barrientos ha sido parte de la historia de Sanarate al aportar en dos ascensos, en 1997 y 2015. (Foto: Olga Vásquez/Colaborador)

En el primer partido del Deportivo Sanarate, los jugadores mostraron a la afición su distintivo uniforme de camiseta celeste, pantaloncillos blancos y medias celestes, el cual fue seleccionado por ellos mismos.

"Cuentan los abuelos que ese partido de inauguración fue un lleno total y el equipo que vino a estrenarse fue Escuintla F.C. era el primer partido de Liga en el cual se obtuvo la victoria con un categórico 5-3", indicó el cronista.

La máquina logró quedarse con tres puntos para el acumulado en la jornada 16 contra los toros de Malacateco. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

Años más tarde, el equipo sufrió una serie de descensos y asensos de categorías, y ha luchado por la falta de fondos para sostener el proyecto; sin embargo, los jugadores han sacado la casta para lograr subir de categoría y el 3 de junio de 2017, lograron el anhelado ascenso por tercera vez al máximo circuito de futbol guatemalteco.

"Sanarate es uno de los consagrados de la Liga Mayor y aun pelea por mantenerse en ella. Indudablemente este equipo es un cuadro lleno de rica historia la cual sus aficionados son fieles testigos de las múltiples facetas y en cada una de ellas los han acompañado, siendo una de las mejores aficione", finalizó Reyes.