Jaque mate al aburrimiento: Únete a la comunidad de ajedrez en Guatemala

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Federarse al ajedrez en Guatemala es fácil. Conoce requisitos, beneficios y cómo jugar oficialmente con la Federación Nacional de Ajedrez.

El ajedrez, considerado uno de los deportes más antiguos y de mayor valor intelectual, continúa ganando adeptos en Guatemala.

Esta disciplina, que combina el razonamiento lógico con habilidades estratégicas, puede practicarse sin limitaciones de edad, idioma o condición física, lo que la convierte en una opción accesible para toda la población.

De acuerdo con registros históricos, el ajedrez se originó en el norte de la India alrededor del siglo VI d. C. bajo el nombre de chaturanga, un juego que representaba unidades militares como la infantería, caballería, elefantes y carros.

Mejora el pensamiento racional y la paciencia. (Foto: AGN)

Posteriormente, llegó a Europa a través de los árabes y se modernizó en España durante el siglo XV, adoptando las reglas actuales. En Guatemala, se estima que fue introducido en el siglo XIX por viajeros y comerciantes europeos.

¿Cómo federarse?

Como toda disciplina deportiva organizada, el ajedrez cuenta con una estructura federativa en el país. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala detalla que el proceso para federarse es sencillo y está abierto a quienes deseen formalizar su práctica.

Es un deporte con capacidad de practicarse en muchos lugares. (Foto: cortesía AGN)

Los interesados deben presentarse en la sede de la Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala, ubicada en la 10a. avenida "A" 25-01, zona 5 de la capital. Allí deberán completar sus datos en la asociación correspondiente, así como participar en cursos y eventos deportivos organizados por la federación.

Juego de aprendizaje

El ajedrez se disputa entre dos jugadores, cada uno con 16 piezas que se mueven sobre un tablero de 64 casillas. El objetivo principal es lograr el "jaque mate", es decir, acorralar al rey del oponente sin posibilidad de escape.

Las mujeres se han abierto espacio en este deporte. (Foto: CDAG)

Más allá de la competencia, este deporte aporta múltiples beneficios. Entre ellos destacan el fortalecimiento de habilidades matemáticas y de lectura, el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad para resolver problemas. También contribuye a mejorar la concentración, la paciencia y la confianza en sí mismo.

Actualmente, existen más de dos mil variantes del ajedrez, lo que demuestra su evolución y vigencia a lo largo del tiempo. Federarse no solo permite competir de manera oficial, sino también acceder a formación especializada y formar parte de una comunidad que promueve el desarrollo intelectual a través del deporte.