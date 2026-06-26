¿Ya pagaste el impuesto de circulación de tu vehículo?

Si aún no has realizado el pago, tienes poco más de un mes para efectuarlo.
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) alerta a todos los propietarios de vehículos sobre la fecha límite para cancelar el impuesto de circulación 2026.
Recuerda que este impuesto se paga una vez al año de acuerdo con el modelo del vehículo y tienes hasta el 31 de julio para realizarlo sin caer en mora.
Para cancelar el impuesto debes generar el formulario SAT-4091, ingresando a Declaraguate o desde la Agencia Virtual.
Pasos para hacer tu pago en línea
Paso 1: ingresa a www.declaraguate.gt y busca la opción Declaraguate.
Paso 2: busca el apartado vehículos, opción número 5, e ingresa donde dice vehículo circulación.
Paso 3: coloca el código captcha que se te solicita.
Paso 4: allí se desplegará un formulario en el cual debes colocar tu número de NIT y número de placa. Presiona validar.
Paso 5: imprime la boleta para realizar el pago.