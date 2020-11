Desolación y angustia en Honduras por el fenómeno natural Eta

La Depresión Tropical Eta llegó a Huracán Categoría 5 antes de llegar a Honduras, donde la situación fue complicada para cientos de personas.

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

Desde los techos, en las copas de los árboles, cientos de personas buscaron refugio para resguardarse de las inundaciones repentinas.

Todas esas imágenes fueron captadas por socorristas, quienes llegaron en lancha a rescatar a los afectados.

TE PUEDE INTERESAR:

Los lugares más afectados fueron San Pedro Sula y el área conocida como Lima. Los vecinos se vieron obligados a subir a los techos de sus viviendas.

"Aquí esta terrible la situación. Aquí necesitamos unas 50 o 60 lanchas, si alguien puede ayudar, aquí está terrible", manifestó uno de los socorristas.

Hundreds of people in areas of La Lima & parts of San Pedro Sula in northern #Honduras have been forced onto their rooftops to escape the rising waters & flooding. Many are waiting for boats & rescue teams.



This video is circulating on social networks #Eta #HurricaneEta pic.twitter.com/Oa1xKLwZeO — Honduras Solidarity (@hondurassol) November 5, 2020

Hasta el momento, las autoridades hondureñas han reportado 18 fallecidos y miles de damnificados. Sin embargo, la Depresión Tropical avanza, pese a que perdió fuerza en las montañas del este de Honduras.

NO DEJES DE LEER: