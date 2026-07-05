DGT sanciona a empresa tras accidente en ruta al Atlántico

-

La DGT iniciará un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa propietaria del cabezal que causó un accidente el pasado 4 de julio en ruta al Atlántico.

ARTÍCULO RELACIONADO: Menor de edad conducía un tráiler que se accidentó en ruta al Atlántico

La Dirección General de Transportes (DGT) informó que sancionará la empresa propietaria del cabezal involucrado en el accidente registrado el pasado 4 de julio en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico, donde dos personas perdieron la vida.

Según la DGT, una inspección realizada después del percance reveló que la unidad no contaba con póliza de seguro para daños a terceros ni el Sistema Limitador de Velocidad (SLV), dos requisitos obligatorios según el reglamento de tránsito.

La DGT también indicó que, según la información preliminar, el cabezal era conducido por un adolescente de 16 años y habría invadido el carril contrario al intentar rebasar otro vehículo; provocando un choque de frente con un automóvil particular donde fallecieron el menor y el conductor del vehículo liviano.

El transporte de carga era conducido por un menor de 16 años, quien provocó el choque frontal tras invadir el carril contrario al intentar rebasar. (Foto: Lorena Lorenty/colaboradora)

El adolescente conducía un tráiler que transportaba block con destino a Puerto Barrios, Izabal. Tras el impacto, quedó atrapado en la cabina del vehículo y fue localizado sin vida por Bomberos Municipales Departamentales.

"En uso de sus atribuciones, la institución iniciará un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa propietaria de la unidad por los incumplimientos constatados", se indica en el comunicado.

Las inspecciones posteriores al percance revelaron que la unidad no tenía póliza de seguro para daños a terceros ni el Sistema Limitador de Velocidad (SLV). (Imagen: DGT)

La DGT hizo un llamado a las empresas de transporte de carga para que verifiquen que sus conductores cumplan con la edad, licencia y capacitación requeridas por la normativa y respetar las reglas de tránsito.